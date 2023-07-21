Они хотели получить руководящие должности или продвижение по службе.

В начале полномасштабной войны в Украине уволили около 3,5 тысяч правоохранителей из 130 тысяч личного состава. Из них почти 250 перешли на сторону российских оккупантов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода" пояснил, что среди уволенных были правоохранители, которые остались на временно оккупированных территориях, несанкционированно покинули территорию Украины или перешли на сторону врага

"Но мы учитывали, что часть из этих людей уехала в первый день или в первые два-три дня за границу или на Западную Украину несанкционированно. Мы таких людей уволили. Они входят в эти 3,5 тысячи. Часть людей имела родственников тяжелобольных на этой территории. Они отказались выходить из этих территорий. Часть из них написали рапорты на увольнение и были в тот же же день уволены. И единицы, которые остались и сотрудничали с врагом", - добавил министр.

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По словам Клименко, те 250 человек не занимали руководящих должностей и перешли на сторону противника, чтобы получить повышение.

"Как правило, это люди, которые не достигли в жизни в то время никаких карьерных или профессиональных высот", - подытожил он.

Предатели среди должностных лиц и правоохранителей

В оккупированном Мариуполе более 20 полицейских изменили присяге и помогают российским захватчикам проводить "фильтрацию" среди гражданского населения и выискивать проукраинских граждан.

В июне Служба безопасности Украины задержала в Херсоне действующего чиновника областной военной администрации, который во время оккупации города работал на россиян и ездил на стажировку в Москву.

В том же месяце в Украине обнаружили российского "крота" среди военных. Он собирал для российских захватчиков информацию об имеющемся в Украине западном вооружении и системах противовоздушной обороны.

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