Накануне в Бердянске бушевала непогода.

Два человека стали жертвами непогоды в Бердянске. По предварительным выводам правоохранителей, во время мощного ливня со шквалом оборвались электропровода. Они упали в воду и двух случайных прохожих убило током.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам очевидцев, медики скорой длительное время не могли добраться до пострадавших из-за опасности поражения. Ждали, пока энергетики отключат напряжение. Мужчин спасти не удалось.

Как сообщается, в Бердянске бушевала непогода. Улицы города стремительно затопило, много домов подтопило, вода размыла дороги.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине накануне бушевала стихия. В частности, в Донецкой области в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 человек госпитализированы. А на Луганщине погиб механизатор предприятия. На мужчину упали элементы сорванной со здания крыши.

В Одессе прошел самый сильный за последние годы ливень. В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки, начались перебои с электричеством.

Также ливень накрыл Мариуполь. В городе начались проблемы с электроснабжением, улицы ушли под воду, произошли сбои в работе общественного транспорта.

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Автор: Екатерина Лиманская