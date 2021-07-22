Смертельные случаи произошли в Донецкой и Луганской областях.

В Украине за прошедшие сутки из-за непогоды погибли два человека и еще семеро травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"На территории Украины в результате порывистого (местами шквального) ветра и интенсивного дождя, в результате падения деревьев погибло 2 человека и 7 человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сообщили в ведомстве.

Непогода в Донецкой области

По данным ГСЧС Донецкой области, вчера в северной части области наблюдался кратковременный град с порывами ветра 15-20 м/с, в результате чего во многих городах деревья упали на здания, проезжие части, авто и линии электропередач.

Как сообщается, в Дружковке и Константиновке в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 человек госпитализированы.

Непогода в Луганской области

На Луганщине в результате непогоды погиб мужчина. По данным местной ГСЧС, из-за урагана на территории частного предприятия в селе Мусиевка Старобельского района сорвало металлическую крышу с ангара.

Как сообщается, элементы конструкции сорванной крыши попали в механизатора предприятия. От полученных травм мужчина погиб.

Как сообщается, в ночь на 22 июля в результате интенсивного дождя (около 31 мм, что составляет 80% от месячной нормы) в Суворовском, Малиновском и Киевском районах Одессы затопило 38 частных жилых домов и приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 18 человек из подтопленных домов.

Сообщается, что сейчас уровень воды из проезжих частей дорог снижается самотеком. Осадков не наблюдается. Работы продолжаются.

В целом, по данным спасателей, из-за ухудшения погоды в Украине обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях, подтоплено 38 частных жилых домов и домохозяйств, эвакуированы 18 человек. Также повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

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Автор: Екатерина Лиманская