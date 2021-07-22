В городе начались перебои с электричеством, остановились трамваи.

С самого утра на Мариуполь обрушился ливень. В городе начались проблемы с электроснабжением, улицы ушли под воду, начались перебои в работе общественного транспорта.

Спасатели аварийно-водолазной службы Мариупольского городского совета переведены в режим повышенной готовности к ЧС природного характера, сообщает местное издание 0629.com.ua.

Как сообщается, в районе площади Кирова и Центрального рынка остановились трамваи - камни и грязь замылили трамвайные пути.

По данным mrpl.city, вследствие непогоды был обесточен ряд электроподстанций. Аварийные работы на электросетях в Мариуполе перешли в плановые. Их завершение – ориентировочно до 17:00.

Пешеходы переходили дороги по колено в воде. Также потоки дождевой воды затопили мариупольскую Гавань. Очевидцы рассказали, что ливневки не справлялись с большим количеством воды.

"Хоть бери лодку да плыви", - шутят мариупольцы. "Поток конкретный шел сверху вниз. Я думала, что меня унесет. Там, где сток, вода лилась через верх", - рассказала одна из очевидцев.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине накануне бушевала стихия. Из-за ухудшения погоды в Украине по состоянию на сегодняшнее утро обесточены 99 населенных пунктов в 8 областях, подтоплены 38 частных жилых домов и домохозяйств, эвакуированы 18 человек. Также повреждено 100 кровель и повалено 90 деревьев.

В частности, в Донецкой области в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 человек госпитализированы. А на Луганщине погиб механизатор предприятия. На мужчину упали элементы сорванной со здания крыши.

В Одессе прошел самый сильный за последние годы ливень. В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки, начались перебои с электричеством.

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Автор: Екатерина Лиманская