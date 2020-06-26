На Днепропетровщине медработников противотуберкулезного диспансера подозревают в сбыте наркотических препаратов

Главный врач диспансера и медсестры кабинета заместительной поддерживающей терапии незаконно выдавали препараты людям, которые не имели медицинских показаний и оснований для их получения.

В Днепропетровской области четырех медработников противотуберкулезного диспансера подозревают в сбыте наркосодержащих препаратов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что полицейские управления противодействия наркопреступности Днепропетровской области перекрыли канал поставки наркотиков из Одесской области и задокументировали преступную деятельность четырех медицинских сотрудниц противотуберкулезного диспансера.

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По сведениям полиции, в октябре прошлого года в Днепре полицейские обнаружили в автомобиле местного жителя более 500 таблеток наркотических препаратов.

«Как было установлено, наркотики злоумышленник получил в городе Одесса по рецептам врачей-наркологов в рамках программы заместительной поддерживающей терапии для больных с опиоидной зависимостью. В ходе расследования выяснилось, что данные препараты были приобретены незаконно», - говорится в сообщении.

25 июня сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры провели ряд обысков. К мерам присоединились работники следственного управления ГУНП в Днепропетровской области и полицейские управления противодействия наркопреступности Одесской области. Во время обысков правоохранители изъяли более 4300 препаратов заместительной терапии, в частности «Метадон», «Бупренорфин» и «Эднок».

«Установлено, что главный врач противотуберкулезного диспансера и медицинские сестры кабинета заместительной поддерживающей терапии нарушали установленные правила учета и отпуска указанных препаратов. В частности, незаконно выдавали препараты людям, которые не имели медицинских показаний и оснований для их получения», - сказано в сообщении.

На сегодняшний день все препараты, рецептурные бланки, документация, черновые записи и другие вещественные доказательства изъяты. Проводится экспертиза. По ее результатам будет принято решение об открытии уголовных производств по статьям 308 (похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) и 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров). Медикам грозит до шести лет лишения свободы.

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