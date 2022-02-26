Мужчину задержали, когда он поджигал сухостой.

Члены территориальной обороны задержали диверсанта, который должен был совершать поджоги на подступах к Киеву.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня наши подразделения территориальной обороны поймали диверсанта, которому руководством херсонской диверсионно-разведывательной группы была поставлена задача осуществлять поджоги на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, когда он поджигал сухостой на открытой территории.

В ГСЧС призвали украинцев быть бдительными и внимательными, сообщать о любых подозрительных лицах или подозрительных действиях с их стороны.

"Только вместе, сплотившись, сможем дать отпор врагу на всех фронтах . И в тылу также", - подчеркнули в ведомстве.

В Сети опубликовали видео общения члена теробороны с поджигателем. На нем он рассказывает, как он был завербован и какие задачи перед ним стояли.