Злоумышленники задержаны, о происшествии уведомлены МИД Украины и Посольство Армении.

Группа иностранцев похитила из магазина в поселке Макаров Киевской области банковский терминал со 100 тыс. грн.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области злоумышленники задержаны, о происшествии сообщено МИД Украины и Посольство Армении.

По данным правоохранителей, злоумышленники ночью взломали металлопластиковые двери в продуктовый магазин и похитили терминал пополнения, в котором было около 100 тыс. грн. Терминал они подожгли и бросили в лесополосе.

Злоумышленников задержали на вокзале в Киеве. Ими оказались пятеро иностранцев, проживающих временно в разных областях Украины.

Установлено, что они поделили похищенные деньги и перечислили их на банковские карточки своим женам.

Иностранцы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. У них изъяты вещественные доказательства - банковские карты и автомобиль с госномерами иностранной регистрации, на котором мужчины совершили преступление.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Автор: Инна Андалицкая