Убийство Осадчей в Киеве обросло новыми подробностями.

В Киеве 8 июня 34-летняя звезда шоу "Панянка-селянка" Татьяна Осадчая позвонила в полицию и пожаловалась на домашнее насилие со стороны мужа – 50-летнего Николая Балашова.

Правоохранители приехали, составили протокол на мужчину, однако позже дело "умерло", и уже в августе Балашов убил Осадчую, сообщает Obozrevatel со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, в начале июня копы, приехавшие на вызов о домашнем насилии, развели супругов по разным комнатам, соблюли формальности, однако позже "материалы были списаны".

"…для разрешения конфликтной ситуации привлекли сотрудников подразделения "Полина" – это такие мобильные группы по противодействию домашнему насилию. На супруга Татьяны… составили протокол, но в итоге дело "умерло"…", – узнали журналисты.

Собеседник полагает, что скорее всего, ход делу решила не давать сама пострадавшая, поскольку и у нее, и у мужа был непростой характер, и они как-то уживались – была "такая любовь".

Источник добавил, что Балашов в 1990-х был судим – получил срок за вымогательство. Мужчина перенес инсульт. После инсульта Балашов невнятно разговаривает.

Знакомые погибшей поделились, что Осадчая познакомилась с Балашовым несколько лет назад. Жертва – коренная жительница Киева, она выросла на Троещине, а ее муж с Харькова и переехал в столицу весной. У Балашова есть квартира в Харькове, он ее сдал в аренду.

Осадчая и Балашов жили на Оболонском проспекте в одном из многоэтажных домов. Официально стали мужем и женой в июне.

По словам соседки, в семье были скандалы, муж мог ударить супругу, и она убегала к соседям, чтобы спрятаться.

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Осадчая была найдена убитой в квартире 6 августа. Балашов несколько раз ударил ее ножом, а потом ушел – оставил умирать в квартире.

Источник поделился, что у мужчины были порезаны руки. Балашов вышел на улицу с порезанными руками и окровавленный, и прохожие вызвали скорую.

Медики помогли Балашову и вызвали правоохранителей. Приехавшим копам мужчина сказал, что во время ссоры ранил жену.

Собеседник отметил, что в квартире женщину нашли мертвой, а рядом был нож.

Ранее СМИ писали, что Николай Балашов перерезал горло Татьяне Осадчей, а потом вышел на улицу и попросил первого встречного вызвать правоохранителей.

Правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство). За убийство одного человека грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: Екатерина Присяжнюк