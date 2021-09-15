Умершей оказалась 18-летняя студентка первого курса Университета таможенного дела и финансов.

В Днепре в доме на Паникахи за мусоропроводом нашли тело студентки.

Об этом сообщает местное издание "Днепр Час", ссылаясь на собственные источники.

Тело девушки лежало на площадке между первым и вторым этажом.

Умершей оказалась 18-летняя студентка первого курса Университета таможенного дела и финансов.

Записи с камер видеонаблюдения, как сообщает издание, свидетельствуют о том, что девушка сама зашла в подъезд. Сильно шатаясь, она поднялась на межэтажный пролет и свернула в сторону мусоропровода.

Следов насильственной смерти на теле студентки не обнаружили.

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По данным 24 канала, правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с примечанием "естественная смерть". Тело уже направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, на днях в Одессе обнаружили частично скелетированные человеческие останки.

Тело принадлежало мужчине средних лет. Его нашли на территории Школьного аэродрома, около автозаправки "Sunoil" на улице Инглези.

Согласно приметам, рост мужчины 170-175 см, телосложение среднее, был одет в серые джинсы, синюю куртку, черные кроссовки "Найк" с белой полосой.

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Автор: Денис Прядко