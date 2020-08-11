Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств.

Начались подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера «Делфи».

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по подъему судна будет выполнять ООО «Краншип», а ООО «Бруклин-Киев» выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны», - сообщил Криклий.

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По его словам, в понедельник, 10 августа, был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП «АМПУ», ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев».

История танкера "Делфи"

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы на пляже «Дельфин» потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинском на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

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