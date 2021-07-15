Полиция задержала всех гостей "чеченской свадьбы" под Одессой.

В Сети появилось видео задержания всех гостей "чеченской свадьбы" под Одессой, которая произошла накануне и сопровождалась стрельбой из автомата и другими нарушениями правопорядка.

Соответствующий ролик опубликовало сообщество Ask Евромайдан-EuroMaydan в Facebook.

"Полиция задерживает всех гостей чеченской свадьбы и везет на проверку законности пребывания на территории Украины", - написано в подписи к видео.

На видео видно, как правоохранители сажают в полицейские автобусы людей и собираются их перевозить.

Стрельба в Одессе сегодня - что произошло

В селе Фонтанка под Одессой мужчина открыл посреди улицы огонь из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Позже сотрудники спецназа со стрельбой задержали участников праздничного действия.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ресторан "Море", где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу, ворвались вооруженные правоохранители и задержали нескольких мужчин. Их "уложили лицом вниз на асфальт" и надели на них наручники.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, личность мужчины, устроившего стрельбу, установлена.

Мужчина, который назвали себя Крамаренко Кириллом Игоревичем, раскаялся в совершенном.

Видео "свадьбы" тем временем разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы.

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Автор: Олег Давыгора