Оператор-наводчик вражеских войск участвовал в штурме Рубежного и Северодонецка.

К 10 годам заключения приговорен 20-летний мужчина, который с 2021 года воевал на стороне оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса).

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Прокуроры в суде доказали, что 20-летний житель города Суходольск с октября 2021 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

После окончания экономического колледжа он вступил в ряды одной из воинских частей так называемой "народной милиции ЛНР", которая дислоцировалась в селе Юбилейное.

Осужденный нес службу по контракту "наводчиком-оператором БМП". Систематически выезжал на линию боевого столкновения, заступал в суточные наряды и занимался транспортировкой военной техники подразделения.

Также участник незаконного вооруженного формирования выполнял другие приказы для усиления обороноспособности так называемой "ЛНР" и вооруженного сопротивления украинским защитникам.

С начала полномасштабного российского вторжения мужчина воевал в составе оккупационной армии РФ в Луганской области. В частности участвовал в штурме и захвате Рубежного и Северодонецка.

В начале июня этого военнослужащие ВСУ взяли его в плен в Северодонецке.

Боевики "ЛНР" в Украине

В последнее время в Украине активизировался суд над боевиками "ЛНР". Многие из них попали в украинский плен в ходе войны РФ против Украины и теперь предстают перед судом.

Гражданам Украины, которые добровольно всутпают в ряды боевиков "ЛНР", выносят серьезные приговоры.

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