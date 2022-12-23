К 10 годам заключения приговорен 20-летний мужчина, который с 2021 года воевал на стороне оккупантов в Луганской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса).
Прокуроры в суде доказали, что 20-летний житель города Суходольск с октября 2021 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.
После окончания экономического колледжа он вступил в ряды одной из воинских частей так называемой "народной милиции ЛНР", которая дислоцировалась в селе Юбилейное.
Осужденный нес службу по контракту "наводчиком-оператором БМП". Систематически выезжал на линию боевого столкновения, заступал в суточные наряды и занимался транспортировкой военной техники подразделения.
Также участник незаконного вооруженного формирования выполнял другие приказы для усиления обороноспособности так называемой "ЛНР" и вооруженного сопротивления украинским защитникам.
С начала полномасштабного российского вторжения мужчина воевал в составе оккупационной армии РФ в Луганской области. В частности участвовал в штурме и захвате Рубежного и Северодонецка.
В начале июня этого военнослужащие ВСУ взяли его в плен в Северодонецке.
Боевики "ЛНР" в Украине
В последнее время в Украине активизировался суд над боевиками "ЛНР". Многие из них попали в украинский плен в ходе войны РФ против Украины и теперь предстают перед судом.
Гражданам Украины, которые добровольно всутпают в ряды боевиков "ЛНР", выносят серьезные приговоры.