Депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ и соцсетях пропагандистские материалы в ущерб Украине.

Суд заочно арестовал бывшего народного депутата Рената Кузьмина, которого подозревают в государственной измене.

Как сообщает Госбюро расследований, ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

Во время досудебного расследования установлено, что Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

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"В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", - говорится в сообщении.

Действия бывшего народного избранника квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (Государственная измена), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Дело Кузьмина-что известно

5 октября 2022 года Кузьмину было сообщено о подозрении в государственной измене.

13 января 2023 года Верховная Рада Украины досрочно прекратила его депутатские полномочия.

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