Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре.

Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего жителя столицы, который в конце августа 2021 года совершил развратные действия в отношении малолетних девочек и ограбил одну из них.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам обвинения, мужчина заметил двух 9-летних девочек, которые прогуливались по улице, и стал за ними следить.

"Зайдя вслед за детьми в лифт дома и убедившись в отсутствии посторонних лиц, мужчина совершил в отношении малолетних потерпевших развратные действия сексуального характера. Кроме того, мужчина, угрожая применением насилия, отобрал у одной из потерпевших карманные деньги", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Ривненской области учитель присылал девочке обнаженные фото и получил условный срокНачато производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Обвиняемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Следствие продолжается.

Ранее правоохранители узнали, что в Черновцах местный житель в своей квартире вместе с пособником с 2006-го до этого года развращал несовершеннолетних. Одному подозреваемому 74 года, а другому – 66.

Авторы: Наталья Хаджи, Екатерина Присяжнюк