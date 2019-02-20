СБУ объявила в розыск одного из главных фигурантов дела MH17 (фото)

Офицера ГРУ РФ Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года.

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является фигурантом в деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17.

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Информация об этом внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины. Иванникова разыскивают с 21 января 2019 года.

Ему инкриминируют преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации, руководство или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Фотография Иванникова в базе данных отсутствует.

Как сообщал УНИАН, Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам - Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. В расследовании Bellingcat указывалось, что офицер ГРУ Олег Иванников (позывной Орион) причастен к доставке в Украину из России "Бука", из которого сбили Boeing 777.