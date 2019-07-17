СБУ отчиталась о расследовании катастрофы MH17: установлено более 150 причастных к транспортировке "Бука" лиц

Украинская спецслужба передала международной Совместной следственной группе огромный массив доказательств, которые позволяют воспроизвести обстоятельства сбития «Боинга 777» рейса MH17.

Служба безопасности Украины установила более 150 человек, принимавших участие в транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России на Донбасс, которым в июле 2014 года был сбит самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте такжеПятая годовщина трагедии MH17: ЕС обратился с заявлением к России

В частности, за пять лет следствия СБУ передала международной Совместной следственной группе, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии и Австралии, огромный массив доказательных материалов, которые «позволяют воспроизвести обстоятельства совершения преступления и установить лиц, причастных к этому террористическому акту».

При этом сказано, что в настоящее время следствием установлено «точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка (СОУ) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «БУК» была незаконно перемещена с территории Российской Федерации в Украину», «время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету «Боинг 777-200 9M-MRD» и место старта данной ракеты», «время и маршрут, по которому СОУ ЗРК «БУК» была вывезена в Российскую Федерацию» и «более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки БУК-м с территории России на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей и обратно в РФ, ее охране и выводу на боевые позиции для осуществления сбития самолета».

Также сказано, что сейчас материалы уголовного производства в отношении указанных подозреваемых лиц в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального законодательства передаются компетентному органу Королевства Нидерландов для осуществления их дальнейшего уголовного преследования.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был предводителем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года. Они будут привлечены к ответственности за сбивание самолета и за причинение смерти пассажирам согласно 162 статье Уголовного кодекса Нидерландов.

«Когда будет приниматься решение, как привлечь к ответственности этих четырех человек, мы примем во внимание военный конфликт, который проходил там. Есть версия, что хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. Даже если план был такой, мы все одного будем их преследовать за сбитие МН17. То, что они собирались осуществить, и что они совершили на самом деле, будет определено судом», - сказал генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке.