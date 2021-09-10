Правоохранители продолжают расследовать дело.

Черкасский апелляционный суд оставил под стражей неродную бабушку 7-летнего мальчика, который умер от травм.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"Черкасским апелляционным судом 10 сентября оставлено в силе определение Сосновского районного суда г. Черкассы от 31 августа об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК Украины, по факту оставления в опасности малолетнего, который в дальнейшем умер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на полное и всестороннее выяснение обстоятельств дела.

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24 августа в Черкассах госпитализировали травмированного семилетнего мальчика. У ребенка диагностировали гематому головного мозга, травмированные губы и уши.

Предварительно сообщалось, что мальчика покусали собаки. Также озвучивалась версия, что он упал с кучи кирпичей и травмировался. Мать с отчимом ребенка во время трагедии находились в Киеве.

По данному факту открыты производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

31 августа 51-летнюю жительницу Черкасс, которая временно ухаживала за ребенком, взяли под стражу, а 4 сентября арестовали ее мужа.

По версии следствия, подозреваемая не обратилась к врачам из-за плохого состояния здоровья мальчика и пыталась самостоятельно оказывать ему медицинскую помощь.

5 сентября ребенок умер в больнице.

По информации полиции, смерть мальчика наступила в результате травмы головы и кровоизлияния.

Автор: Светлана Макринская