Пострадал один полицейский и один участник акции.

В полиции Киева заявляют, что возле Печерского суда, где сегодня объявляли решение суда об избрании меры пресечения для Петра Порошенко, есть пострадавшие.

Как сообщает отдел коммуникации полиции, в результате потасовки, которая произошла "из-за невыполнения требований правоохранителей" пострадал один полицейский.

Также с сообщением о получении телесных повреждений обратился один участник акции.

Читайте такжеСуд над Порошенко: между сторонниками политика и полицией произошли столкновения (видео)В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет. Столичная полиция несет службу в усиленном режиме.

На видео, которые были распространены в соцсетях во время акции, был задержан полицией и тут же отпущен политический заключенный Кремля Владимир Балух.

Напомним, сегодня Печерский суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

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Дело против Порошенко - что надо знать

Меру пресечения Порошенко избирали по делу о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "Л/ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее этому делу о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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