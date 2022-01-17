По данным следователей, Виктор Медведчук взял на себя функцию коммуникатора, Петр Порошенко решал управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости оказывал административное влияние.

В Государственном бюро расследований раскрыли детали так называемого "угольного" дела, фигурантами которого в частности являются экс-президент, народный депутат от "ЕС" Петр Порошенк, народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, а также бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, в октябре 2014 года представители высшего политического руководства России "решили привлечь к подрывной деятельности против Украины Медведчука", который имел личные тесные связи как с представителями российской, так и украинской власти.

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Следователи выяснили, что Медведчук договорился с Порошенко, который как президент Украины имел "необходимые возможности админвлияния на вертикали исполнительной и законодательной власти".

"Медведчук и представители высшего политического руководства Российской Федерации..., понимая путь диверсификации источников поставок угля, разработали план о содействии деятельности террористических организаций через создание в условиях отопительного сезона искусственного дефицита угля для нужд энергогенерирующих предприятий Украины", - отметила Сапьян.

По данным ГБР, Медведчук взял на себя функцию коммуникатора, Порошенко решал управленческие и кадровые вопросы, а в случае необходимости оказывал административное влияние.

Кроме того, в ноябре 2014 года Медведчук привлек к схеме бизнесмена Сергея Кузяру, который имел связи с представителями "Л/ДНР" и был хорошо ознакомлен с деятельностью предприятий угледобывающей отрасли на неподконтрольных территориях.

План предусматривал, что РФ изначально создает искусственный дефицит угля для энергогенерирующих предприятий Украины, с этой целью она ограничила объемы его поставок со своей территории.

Руководители террористических организаций определили по одному предприятию, из которых будут поставлять уголь на подконтрольные Украине территории.

"После получения авансовых платежей по указаниям высшего политического руководства РФ они начали его отгрузку и поставки. Все это время Медведчук согласовывал свои действия с высшим политическим руководством РФ и докладывал в Москву кураторам о ходе событий и ходе реализации плана", - рассказала представитель ГБР.

По ее словам, инициированные Порошенко действия, в частности высказанные им сомнения относительно качества угля, который Украина получала из Южно-Африканской Республики, устные поручения правоохранителям относительно проверки контракта на эти поставки "создали предпосылки и стали основной причиной расторжения этого контракта".

"После этого ПАО "Центрэнерго" оказалось в искусственных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только из РФ, что позволило высшему руководящему составу государственных органов РФ приступить к реализации своей части преступного плана. Для этого в РФ приняли решение о блокировании поставок угля в Украину..., оставив возможность для ввоза угля исключительно с территории "Л/ДНР", - пояснила Сапьян.

Она заявила, что, "преследуя политические интересы, Порошенко и Медведчук приняли решение о необходимости предоставления операциям по приобретению угля у предприятий, определенных террористами, вида обычной хозяйственной деятельности через формальную перерегистрацию места их нахождения и открытия" счетов на подконтрольной Украине территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции.

В то же время Порошенко способствовал назначению на должность министра энергетики приближенного к себе Демчишина, который способствовал реализации схемы и отменил решения своего предшественника, которые определяли работу с предприятиями "Л/ДНР" как незаконную.

По данным следствия, всего в течение 2015 года без учета средств, оплаченных наличными, за поставки угля с временно неподконтрольной Украине территории потрачено не менее 205 млн 391 тыс. грн.

Согласно подписанным соглашениям, из госбюджета должно было быть уплачено более 3 млрд 168 млн грн.

"Очевидно, что своими умышленными действиями граждане Порошенко, Медведчук, Кузяра, Демчишин по предварительному сговору способствовали деятельности "Л/ДНР", обеспечивая приобретение угля в подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины", - сказала Сапьян.

Как сообщал УНИАН, в сентябре-ноябре 2021 года по "угольному" делу следователи сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Медведчуку и бывшему министру энергетики Демчишину.

В декабре сообщено о подозрении Порошенко.

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Сегодня в 11:00 в Печерском райсуде столицы должно начаться заседание по избранию Порошенко меры пресечения по этому делу.

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