Под зданием Печерского райсуда в Киеве произошла потасовка между сторонниками пятого президента Петра Порошенко и представителями полиции.
Сторонники политика хотели разжечь костер в бочке, однако правоохранители не позволили.
19 января под судом собралась акция в поддержку Порошенко, которому сегодня объявят меру пресечения.
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Решение о мере пресечения Порошенко выбирают в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.
Нардеп вернулся в Украину через месяц после того, как проигнорировал вручение повестки на допрос в ГБР.
Порошенко подозревают в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР".
Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.
Ранее в рамках этого дела о госизмене о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.
6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.