Прокуроры просили судью взять Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривень.

Под зданием Печерского райсуда в Киеве произошла потасовка между сторонниками пятого президента Петра Порошенко и представителями полиции.

Сторонники политика хотели разжечь костер в бочке, однако правоохранители не позволили.

19 января под судом собралась акция в поддержку Порошенко, которому сегодня объявят меру пресечения.

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Решение о мере пресечения Порошенко выбирают в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Нардеп вернулся в Украину через месяц после того, как проигнорировал вручение повестки на допрос в ГБР.

Порошенко подозревают в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее в рамках этого дела о госизмене о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.