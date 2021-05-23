В отношении мужчины открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Правоохранители задержали мужчину, который накануне в Умани устроил стрельбу и ранил двух хасидов. Им оказался гражданин Израиля.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

«22 мая около 15:00 в полицию Умани поступило сообщение о том, что на улице Софьи Перовской произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», - говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и взяли объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний гражданин Израиля, прибывший в Умань.

Читайте также"Срочно! Упал вертолет": житель Черкасской области устроил "квест" для местной полицииПо данным полиции, в помещении отеля между мужчинами возник конфликт, переросший в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку, после чего скрылся.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения.

Стрельба в Умани: что известно

22 мая в Умани в результате стрельбы двое израильтян получили ранения и были госпитализированы в больницу.

Нападавший скрылся с места преступления на автомобиле. В Объединенной еврейской общине Украины сообщали, что он также еврей, поэтому инцидент не антисемитский.

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Автор: Татьяна Поляковская