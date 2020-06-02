Было восемь выстрелов: в центре Одессы произошла еще одна стрельба (фото)

Трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел потерпевший, отобрали у него сумку с имуществом и скрылись на своем автомобиле «Audi».

Во вторник, 2 июня, в центре Одессы неизвестные обстреляли автомобиль.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

Инцидент произошел около 9:45 на углу улиц Ришельевская и Успенская. По его данным, прозвучало восемь выстрелов. У автомобиля повреждено стекло, а рядом валяется портфель.

На данный момент на месте работает полиция. Обстоятельства устанавливаются.

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Как сообщает местное издание «Одесса Медиа», трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел потерпевший, отобрали у него сумку с имуществом и скрылись на своем автомобиле «Audi». Потерпевший хозяин атвомобиля догонял их и обстреливал из травмата.

В городе объявлен план-перехват.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 2 июня, в Одессе на рынке "7 километр" произошла массовая стрельба.

По данным полиции, на рынке была попытка разбойного нападения. В магазин тканей зашла группа людей в масках и начала стрелять в сторону продавцов. Ранили двух мужчин. После этого разбойники сели в свои автомобили и уехали. На месте работает следственно-оперативная группа.

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