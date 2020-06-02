Два десятка человек с оружием: в Одессе произошла стрельба, есть раненые (видео)

На записи видно, что в конфликте участвуют как минимум два десятка вооруженных людей неславянской внешности.

Во вторник, 2 июня, в Одессе на рынке "7 километр" произошла массовая стрельба.

Видео перестрелки опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

На записи видно, что в конфликте участвуют как минимум два десятка вооруженных людей неславянской внешности.

По данным канала, в перестрелке есть раненные. Кроме того, неизвестные мужчины побили окна магазинов.

По данным полиции, на рынке была попытка разбойного нападения. В магазин тканей зашла группа людей в масках и начала стрелять в сторону продавцов. Ранили двух мужчин.

После этого разбойники сели в свои автомобили и уехали. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после перестрелки в Броварах будут сделаны кадровые выводы относительно полиции Винницкой области, поскольку в конфликте принимало участие большое количество людей с охотничьим оружием из этого региона.

Руководство Национальной полиции отстранило Педоса от исполнения обязанностей, его заместитель - начальник криминальной полиции области и руководитель оперативной службы уволен с должности.

1 июня Клименко представил нового начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Ивана Ищенко, который сменил на этом посту Педоса.

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