Правоохранители работают с теми руководителями поселковых советов, о которых жители рассказывают, что они встречали россиян с цветами.

На освобожденную Харьковщину полиция направила 10 полиграфологов, работающих с лицами, подозреваемыми в сотрудничестве с оккупантами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил на брифинге.

Он отметил, что главные коллаборанты, которые работали в оккупационных "органах власти", так называемых "правоохранительных органах", и "руки которых по локоть в крови", выехали в Российскую Федерацию.

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"Мы их устанавливаем, задокументируем и подозрения будут объявлены заочно - они рано или поздно все равно вернутся в Украину, или мы их оттуда достанем", - добавил глава Нацполиции.

По его словам, сейчас ведется работа с той частью руководителей поселковых советов, о которых жители рассказывают, что они встречали русских с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию.

Клименко подчеркнул, что самые опасные те, кто своими действиями "побудил россиян к совершению этих преступлений, кто выдавал наших военных, кто сдавал наши позиции, кто пытался работать в школах и преподавать нашим детям "новейшую" историю России или СССР".

"Эти люди опасны, опасны те люди, которые показывали дорогу для прохождения вражеских диверсионных групп, которые сдавали списки бойцов АТО, а такие списки были в органах социальной защиты. Это требует достаточно широкой проверки", - подчеркнул Клименко.

По его словам, местные жители, "которые пережили этот ужас - и молодые, и старые, - говорят, как правило, правду".

В то же время Клименко добавил, что все показания необходимо проверять.

"На данный момент только полиция направила в Харьковскую область 10 полиграфологов, которые работают с теми лицами, которых мы подозреваем в возможном сотрудничестве с оккупантами", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

Сегодня, 16 сентября, Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

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