На кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов городе Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.
Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Только что опубликовывали фотографии кладбища в лесу, на котором закопаны более 400 тел людей. Нужно будет каждое тело эксгумировать, как это было в Буче. У нас есть, к сожалению, такой негативный трагический опыт, и будем устанавливать обстоятельства гибели каждого из тех более чем 400 людей, которые закопаны на кладбище возле Изюма", - сказал Геращенко.
Он также сообщил, что Изюме в руинах лежат жилые дома и со ссылкой на данные местных жителей рассказал, что из-под завалов только одного из таких домов достали тела 47 человек.
"Это трехэтажный дом, в котором в результате попадания российской авиационной бомбы обрушились два подъезда. По словам местных жителей, когда под оккупацией россиян им поручили разбирать завалы, там достали 47 тел погибших", - сказал Геращенко.
Он предположил, что в целом количество погибших в Изюме во время оккупации может приближаться к 1 тыс. человек.
"И это будет больше, чем в Буче, в два раза. Конечно, будем все проверять", - подчеркнул Геращенко.
Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал массовое захоронение людей в Изюме.
"В Изюме на Харьковщине найдено массовое захоронение людей. Необходимые процессуальные действия там уже начались. Больше информации – четкой, проверенной информации-должно быть завтра. Завтра же в Изюме будут журналисты – украинские и международные. Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет после себя смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - заявил глава государства.
Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковщине освобождены от россиян почти 400 населенных пунктов, в которых в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев
Сегодня, 15 сентября, информируя о работе полиции в Балаклее, Изюме, Купянске и других населенных пунктах Харьковской области после их освобождения Вооруженными силами Украины, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что на территориях ряда освобожденных населенных пунктов выявлено застенки оккупантов.