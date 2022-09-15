Среди оставленного – по крайней мере один контрбатарейный радар "Зоопарк" и по крайней мере одна артиллерийская машина управления IV14.

Российские войска бежали из Харьковской области в панике, оставив технику.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной Минобороны Великобритании.

Отмечается, что российские войска в основном отошли из района к западу от реки Оскол. Украинские войска продолжают консолидировать свой контроль над только что освобожденными районами Харьковской области.

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"Отвод российских войск на протяжении последней недели был разным. Некоторые подразделения отступили в относительно хорошем порядке и под контролем, в то время как другие бежали в явной панике. Дорогостоящее оборудование, оставленное российскими войсками во время отступления, включало средства, необходимые для обеспечения российского артиллерийского стиля ведения войны. Среди них – по крайней мере один контрбатарейный радар "Зоопарк" и по крайней мере одна артиллерийская машина управления IV14", – говорится в сводке.

В британской разведке отмечают, что это свидетельствует о том, что отступление некоторых российских подразделений был неорганизованным, в локальном командовании и управлении есть сбои.

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел.

По состоянию на вечер 14 сентября известно, что Силы обороны Украины уже освободили в Харьковской области около 8500 квадратных километров территории. В частности, в области уже освобождено около 388 населенных пунктов.

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