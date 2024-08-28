Средний палец во время гимна: львовская экс-чиновница подает в суд на волонтера, которая сняла видео

Женщина заявила, что этот жест был адресован конкретной даме, а не украинцам.

Экс-глава Львовской ОГА Лидия Данько заявила, что подаст в суд на волонтера Лесю Менкуш-Малькив. Накануне она опубликовала видео, на котором Данько показывает средний палец, отказавшись встать во время исполнения гимна.

Как пишет ZAXID. net, Данько заявила, что готовит иск, поскольку волонтер снимала ее, распространила ее персональные данные и оскорбила ее честь и достоинство.

По версии Данько, в тот день она сидела на скамейке в сквере возле администрации и переписывалась по рабочим вопросам в телефоне. Одна из участниц мероприятия в поддержку пленных и пропавших без вести села рядом. Затем подошли другие женщины, одна из которых "грубо дернула" ее рюкзак. На просьбу так не делать, по словам экс-поселенки, ее обозвали "быдлом".

Видео дня

Позже одна из женщин якобы начала смотреть в ее телефон с рабочей и личной перепиской, а когда Данько снова попросила так не делать, ее называли "сепаратисткой".

Данько добавила, что такое общение якобы продолжалось 30 минут, а отойти она не могла, потому что "должна была завершить рабочие вопросы". Бывшая чиновница настаивает, что ей было удобнее делать это именно на той скамейке, и она якобы встала бы во время гимна, как только завершила бы переписку.

"Но мне позже не дали этого сделать, на меня начали напирать, запихивать в лицо телефон. Меня начали толкать и шарпать. Этот жест (средний палец, - УНИАН) был адресован одной конкретной даме, которая длительное время оказывала на меня психологическое давление", - заявила Данько.

Бывшая чиновница заявила, что ушла с места инцидента и не убегала от полиции, зато общалась с правоохранителями у входа во Львовскую ОГА.

Кроме того, Данько отметила, что и раньше думала об увольнении, а скандальная ситуация стала "последней каплей".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, во Львове женщина отказалась встать во время исполнения государственного гимна и продемонстрировала нецензурный жест.

Видео инцидента опубликовала одна из очевидиц в социальных сетях. Впоследствии выяснилось, что женщина работала во Львовской областной военной администрации, откуда ее уволили на фоне публикации ролика.

Вас также могут заинтересовать новости: