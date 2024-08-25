Львовская чиновница показала средний палец на просьбу встать во время гимна (видео)

Женщину немедленно уволили. Она якобы сама написала заявление об увольнении.

Во Львове женщина отказалась встать во время исполнения государственного гимна и продемонстрировала нецензурный жест.

Видео инцидента опубликовала одна из очевидиц в социальных сетях. Впоследствии выяснилось, что женщина работала во Львовской областной военной администрации, откуда ее уволили на фоне публикации ролика.

На кадрах видно, как женщина сидит на скамейке на улице, пока вокруг нее другие люди поют государственный гимн. По данным автора видео, в это время проходило мероприятие в поддержку украинских пленных и тех, кто пропал без вести.

Участники мероприятия двинулись колонной к Львовской ОВА, где в конце спели гимн. Именно во время этого женщина, видео с которой распространили в сети, сидела на скамейке и не поднималась. Она не сделала этого даже тогда, когда ее об этом попросили.

"В ответ - демонстративно вызывающий взгляд", - говорит автор ролика.

Кроме того, женщина показала средний палец, а затем бросилась бежать, однако ее догнали полицейские. Женщина показала документы и сказала, что работает во Львовской ОВА.

Авторы видео указали имя женщины и добавили, что ждут реакции от Львовской ОВА. Как рассказал изданию ZAXID.net руководитель департамента внутренней политики ЛОГА Юрий Горун, изображенная на видео женщина действительно работала в администрации. Ее уволили после того, как она написала соответствующее заявление от 24 августа.

"Такие действия недопустимы не то что для чиновников, а для украинцев в целом", - сказал Горун.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Яворове Львовской области напали на сотрудника ТЦК и СП. У военного по имени Юрий диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что Юрий попал в ТЦК после службы на фронте. В Николаевской области в 2022 году он получил ранение при исполнении обязанностей - врачи диагностировали осколочные ранения мягких тканей правого плеча, термический ожог пламенем лица и акубаротравматическое поражение обоих ушей.

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