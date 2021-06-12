Переместить товар пытался украинец, который ехал в Румынию.

Украинские пограничники обнаружили в грузовике с замороженными вишнями около 400 ящиков контрабандных сигарет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что грузовик остановили сегодня утром в пункте пропуска "Порубное" (Черновицкая область, граница с Румынией) сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями Службы безопасности и таможенниками.

«Товар нашли во время осуществления углубленного досмотра грузового транспортного средства "ДАФ". По документам водитель, гражданин Украины, перевозил замороженные вишни. Однако в ходе проведения общего осмотра среди коробок с вишнями обнаружено большое количество ящиков с табачными изделиями", - рассказали пограничники.

В настоящее время насчитано около 400 ящиков сигарет.

Стоимость товара и точное количество устанавливаются.

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Автор: Татьяна Поляковская