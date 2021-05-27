Румынские пограничники задержали на границе с Украиной грузовик с 2850 единицами оружия и боеприпасов.
Об этом заявил министр внутренних дел Румынии Лючиан Боде, передает HotNews.ro.
Пограничная полиция в Исакче (Тулче) нашла 143 ящика с оружием, в которых были 2850 новых пистолетов с патронами.
Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины. Глава МВД Румынии заявил, что это "рекордный захват" контрабандного оружия.
Паромная переправа через Дунай "Орловка – Исакча" на границе с Румынией обеспечивает прямой выход с юга Одесской области в Евросоюз. Переправа сооружена в самом узком месте Дуная.
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