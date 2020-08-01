В Днепре двое несовершеннолетних "заминировали" магазин

За неудачную шутку родителям несовершеннолетних грозит штраф от 850 грн до 1700 грн.

Полиция Днепра установила личности двух несовершеннолетних ребят, которые «заминировали» торговое заведение.

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Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции.

31 июля около 19:30 в полицию поступило сообщение о заминировании магазина на бульваре Славы в Соборном районе города. Спасатели эвакуировали около 40 человек из помещения. При обследовании взрывчатых и опасных предметов обнаружено не было. Полиция установила звонивших лиц. Ими оказались двое подростков - 14 и 15 лет.

Правоохранителями решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетних к административной ответственности по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей"). Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн).

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