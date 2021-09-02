За рулем авто находилась местная мажорка.

Мама троих детей Маша Хивренко, которую на скорости снесло авто возле банковского терминала в Светловодске, рано утром вышла из дома, чтобы пополнить карточку. За рулем злосчастной машины находилась местная 28-летняя мажорка.

Об этом пишет Обозреватель.

Трагедия произошла около 4 утра 1 сентября. По словам очевидцев, Mazda неслась на бешеной скорости и авто аж рычало. Внезапно раздался резкий удар и все затихло.

Машина вылетела парковку возле торгового центра, возле которого и стояла погибшая. Иномарка снесла бетонную крышку колодца и Машу Хивренко, врезалась в стену здания, после чего ее отбросило еще на 20 метров. От полученных травм мама троих детей скончалась.

Читайте такжеЗа рулем был пьяный полицейский: СМИ узнали новые подробности гибели молодой участковой на РивненщинеПо словам знакомой семьи, перед 1 сентября молодая мама готовила шестилетнего Мишу к 1-му классу, а четырехлетнюю Вику в садик. Дома оставался лишь самый младший сын - 1,5 месячный Богдан.

"Она всю ночь стирала, гладила, устала сильно. Только хотела лечь поспать, как проснулся Богданчик, она покормила его и уложила. Стало светать, спать уже расхотелось. Муж Саша уговаривал ее прилечь отдохнуть. Но она решила, что нужно сбегать к банкомату, пополнить счет на карточке. Там не было денег, а с утра столько хлопот – садик, потом школа, линейка, времени не будет. Несмотря на уговоры, она пошла. Словно ее тянуло туда что-то…", – поделилась женщина.

Когда она не вернулась, то муж стал ей звонить, но никто не отвечал. Ем уже ничего не оставалось, как собрать детей и отвести кого в школу, кого в детсад. Он успел оставить дочку в детском саду, а вот до школы с сыном не дошел. Ему позвонил следователь и попросил приехать на опознание.

"Сегодня (2 сентября, - ред.) похороны. Сына в школу отвели, детям пока ничего не говорили о смерти мамы", – отметила подруга семьи.

В то злополучное утро за рулем иномарки находилась 28-летняя Татьяна, которую в городе называют мажоркой. Ее мать на заработках, а муж в Киеве.

Суд 2 сентября должен избирать ей меру пресечения. По предварительным данным, драгер не показал наличие алкоголя в крови у подозреваемой, но точно будет известно после экспертизы.

Как ранее сообщал УНИАН, в ДТП в Ривненской области погибла участковая полицейская, которой даже не было 30 лет, а еще один сотрудник полиции с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимацию.

Автор: Анастасия Горбачева