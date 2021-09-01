Женщина от полученных травм умерла.

Жуткая авария произошла в Светловодске Кировоградской области. Легковушка на тротуаре снесла 27-летнюю мать троих детей.

Об этом сообщает ТСН.

На центральной улице города около 4 утра Mazda на бешеной скорости вылетела на тротуар, сбила крышку люка, снесла человека, протаранила стену торгового центра и отлетела еще на 20 метров. По словам свидетелей, водитель авто даже не тормозил. В результате обломки легковушки, куски здания и бетонной крышки люка разбросало вокруг.

По словам свидетелей, водитель авто даже не тормозил.

Читайте такжеВ Киеве подросток спрыгнул на велосипеде с крыши школы и попал на видео"Машина набирала разгон такой, было утро тихо и пошла как на форсаж. А потом такой удар и все затихло...", - рассказал свидетель.

Пешеходом, которого сбило авто, оказалась молодая женщина. Она стояла возле банковского терминала. У женщины трое детей, самому младшему всего лишь месяц. Она рано утром вышла из дома за детским питанием. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

"С травмой, которая не совместима с жизнью, привезли в реанимационное отделение, но несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь ее не удалось", - сообщили медики.

В авто всего находилось пять человек, из них двое получили травмы, но их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причинах аварии.

"Кровь и моча взятые на анализ, будет проведен ряд экспертиз и будет установлено, находилась ли водитель за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве 1 сентября не обошлось без ДТП, на День знаний возле КНУ имени Шевченко сбили студентку. Девушка, судя по всему, сильно спешила на учебу, поэтому и перебегала через дорогу.

Автор: Анастасия Горбачева