Изверг ввел в ее организм психотропное вещество, а после надругательства просто ушел по делам.

Жителя Киева будут судить по обвинению в незаконном лишении свободы и изнасиловании 12-летней девочки.

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, обвиняемый около года тайно общался по мессенджеру с малолетней девочкой, которая выехала из Украины в одну из стран Европы и получила там социальное убежище. При этом своим близким девочка говорила, что общается со сверстником.

Узнав, что девочка временно вернулась в Украину, мужчина пригласил ее на встречу якобы с целью прогулки и общения.

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Отмечается, что во время встречи обвиняемый начал оказывать на нее психологическое давление и заставил пойти с ним в гаражное помещение. Находясь под присмотром мужчины, девочка не могла покинуть помещение или сообщить близким о своем местонахождении.

"Там злоумышленник заставил девочку употребить амфетамин, после чего, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал. Захлопнув девочку в гараже, злоумышленник пошел по собственным делам на несколько часов", - говорится в сообщении.

Девочку удалось разыскать, а подозреваемого в ее изнасиловании задержать. Ювенальные прокуроры Днепровской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего киевлянина по обвинению в незаконном лишении свободы и изнаси ловании 12-летней девочки, а также незаконном введении в организм потерпевшего психотропного вещества (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 314 Уголовного кодекса Украины).

С момента задержания обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога. За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Нападение на ребенка в Киеве - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве приговор вынесен был мужчине, который в парике и женском наряде напал на ребенка в школьном туалете. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Так, в сентябре 2021 года во время перерыва 8-летняя школьница зашла в уборную, в которой находился мужчина. Запугивая ребенка, он совершил в отношении него развратные действия. Крики девочки о помощи услышали ученики старших классов. Они пытались задержать мужчину, но он сбежал. Полиция задержала злоумышленника на Центральном железнодорожном вокзале, когда он пытался выехать из Киева.

После внесения залога он начал скрываться от органа досудебного расследования и суда, в связи с чем был объявлен в розыск. Скрываясь на территории Львовской области, мужчина продолжил совершать преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей. Он был задержан правоохранителями сразу после совершения очередного преступления.

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