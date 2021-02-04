Медики отмечают, что состояние больных и без пожара было тяжелым из-за коронавируса.

Вчера из пожара в областной инфекционной больнице Запорожья спасли восьмерых человек, среди них двое медиков и шестеро пациентов. Здоровье двух женщин-пациентов существенно ухудшилось.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Медики отмечают, что состояние больных и без того было тяжелым из-за коронавируса, а сейчас к нему добавился сильный стресс из-за пожара и отравления угарным газом.

По предварительной версии в реанимации больницы загорелось медицинское оборудование. Известно, что помещение не было оборудовано системой пожаротушения. В ГСЧС уверяют: еще в конце прошлого года указывали на это нарушение.

Пожар в больнице Запорожья: что известно

В ночь на 4 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, погибли трое больных и молодая врач.

Причины пожара в Запорожской областной инфекционной больнице еще выясняют, предварительно установлено, что погибшие отравились угарным газом.

Полиция сообщает, что возгорание возникло на первом этаже 5-этажного здания в одной из палат-боксов реанимационное отделение областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19.

Из-за пожара начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УКУ).

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Автор: УНИАН