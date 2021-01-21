Проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.

Следователи теруправления ГБР в г. Полтаве начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.

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Как сообщается на сайте ГБР, уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

"Сейчас проводятся следственные действия, в рамках которых проверяется информация о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками ГСЧС во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности», - говорится в сообщении.

Пожар в доме престарелых в Харькове

Сегодня, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которой погибли 15 человек. Сообщалось, что 5 госпитализировали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара прокуратура начала производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома, в котором произошел пожар.

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Автор: Инна Андалицкая