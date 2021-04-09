14-летнего мальчика ударило током, когда он бегал по крыше товарного поезда.

В Одессе подросток получил ожоги 90% поверхности тела во время попытки сфотографироваться на крыше поезда.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня ночью 14-летнего мальчика доставили в больницу с железнодорожной станции Одесса-Застава 1.

Отмечается, что у ребенка электроожоги II-III степени 90% поверхности тела.

«В настоящее время установлено, что подростка ударило током, когда он бегал по крыше товарного поезда», - сообщили в главке.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос о его квалификации.

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Как сообщила в Facebook директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, трагедия произошла из-за попытки сделать селфи.

«Очередное селфи подростка на поезде. Ожог 90%», - подтвердила чиновница.

Она признает, что профилактические беседы в этом плане практически не влияют на поведение подростков, и наглядное тому подтверждение – случившееся ЧП.

«Не работают наши беседы, и домашние не работают. Вопреки профессии считаю, что в этом вопросе помогают только страшные фото», - подчеркнула Буйневич.

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Автор: Лариса Козовая