Именно взрослые купили 16-летнему парню автомобиль.

Родителей виновника смертельного ДТП в Харькове Николая Харьковского могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Об этом на брифинге по результатам судебного заседания 28 октября сообщил представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он пояснил, что именно взрослые купили 16-летнему парню автомобиль. При этом они "пассивно" относились, что их несовершеннолетний сын, не имея водительских прав, управляет автомобилем.

"Ему на момент совершения ДТП было 16 лет. Лицо не может управлять транспортным средством в таком возрасте. Это без вариантов. Он не имел водительского удостоверения. Родители должны были это понимать. И скорее всего понимали. Но допускали подростка к вождению автомобилем и всячески способствовали", – сказал Чубенко.

Читайте такжеСмертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель впервые прокомментировал аварию (видео)Представитель прокуратуры добавил, что вскоре действиям взрослых дадут юридическую оценку.

"Это важно как в административном направлении, то есть составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей, или, возможно, даже в рамках уголовного производства, поскольку события в дальнейшем повлекли за собой такие тяжелые последствия", – ответил Чубенко.

28 октября Харьковского арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Автор: Яна Ставская