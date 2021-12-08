Один из пассажиров оказался сначала в списке погибших, но позже выяснилось, что его даже не было в маршрутке.

Семеро выживших в ужасной аварии с фурой и маршруткой находятся в больнице. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Среди выживших водитель грузовика, которого пока и подозревают в причинении аварии. Погибших в аварии опознавали до глубокой ночи.

Личность одного из пострадавших долго не могли установить. Родственники погибших приходили в больницу в надежде, что этот человек их родственник.

Читайте такжеПоджог авто журналиста на Закарпатье задержан подозреваемый, назван мотив преступления (фото)Кроме того, в число погибших попал Андрей Тараненко, но он жив и не травмирован. При этом в больнице находится его супруга. Она должна была срочно ехать к врачу-онкологу, но муж хоть и записался на этот рейс, но так вышло, что заболел их четвертый и самый маленький их сын, поэтому мужчина остался дома. Его записали к погибшим, потому что у супруги был его паспорт.

В больнице находится 16-летний подросток с тяжелыми переломами. При этом в областной больнице находится мужчина с тяжелой черепно-мозговой травмой. Кроме того, еще пятеро находятся в больнице №2, из них четверо уже в сознании.

"Еще тяжело говорить относительно прогнозов. Мы надеемся, что все будет хорошо", - отметил генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар.

При этом он указал, что относительно пятого пострадавшего сейчас сложно что-то говорить.

Читайте такжеВ Днепре таксист обругал клиентку за просьбу переключить музыку (видео)Тела начали выдавать родственникам сегодня днем, чтобы те могли проститься. Среди погибших учительница гимназии в Борзне Нина Михайловна и ее дочь Юля – студентка третьего курса Политехнического университета. Всего из этого населенного пункта погибли шесть человек.

В этой же школе учится дочь погибшего водителя Александра. Его уже похоронили.

Смертельное ДТП с маршруткой в Черниговской области - что известно

7 декабря около 07:55 вблизи села Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна - Чернигов".

В результате аварии погибли 13 человек, еще 7 пострадали. Состояние пострадавших, которые госпитализированы в областную больницу, городскую больницу №2 и областную детскую больницу, медики характеризуют как тяжелое и средней тяжести.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК.

8 декабря в Черниговской области объявлено Днем траура.

Водителю фуры, который является вероятным виновником ДТП, вручили подозрение о совершении правонарушения. Его задержали.

8 декабря директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации Сергей Болдырев заявил, что личности всех 13 погибших идентифицированы

Автор: Анастасия Горбачева