Смертельное ДТП под Киевом: подозреваемого взяли под стражу

12 июля на Столичном шоссе нетрезвый водитель автомобиля Mercedes на встречной полосе врезался в Hyundai. В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Еще один ребенок находится в реанимации.

Суд постановил взять под стражу на два месяца Антона Желепу, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 12 июля под Киевом погибли четыре человека.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение только что объявил судья Шевченковского райсуда Киева Евгений Сидоров.

"Ходатайство прокурора удовлетворить. Применить к подозреваемому Антону Желепе меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Срок действия постановления - 60 суток с момента задержания, до 9 сентября", - сказал судья.

Также он добавил, что это решение может будет обжаловано в апелляционной инстанции в течение 5 дней.

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Таким образом Желепа будет находиться под стражей до 9 сентября.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом водитель автомобиля Mercedes на встречной полосе врезался в Hyundai. В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится в критическом состоянии в реанимации.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя Mercedes определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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