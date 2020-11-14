Парень заявил, что хотел перестроиться на дороге, однако впереди увидел припаркованный автомобиль.

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу таксиста Дмитрия Ломакина, который 13 ноября снес остановку на Окружной в столице, в результате чего погибли двое людей.

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Об этом сообщает Суспільне.

В суде 22-летний виновник ДТП расплакался, пишет корреспондент. Парень пояснил, что работал таксистом всю ночь, не употреблял наркотиков, а на утро был очень уставший.

Также водитель отметил, что хотел перестроиться на дороге, однако впереди увидел припаркованный автомобиль.

"Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода", – цитирует hromadske слова парня.

Защита просила отправить его под домашний арест к тетке, ссылаясь на то, что тот – сирота. Прокурор же настаивал на аресте, поскольку Ломакин неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

Суд избрал меру пресечения таксисту, сбившему пешеходов на столичной остановке. Он пояснил, что пытался перестроиться и не заметил припаркованный автомобиль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV — hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020

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Сообщалось, что аварию спровоцировал таксист Uber, именно его авто вылетело на остановку транспорта и врезалось в киоск.

По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя.

Мужчина не раз хвалился быстрой ездой и выполнением опасных маневров «шахматка» на дороге.

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Автор: УНИАН