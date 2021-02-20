В Одесской области задержан поезд из-за умершего в дороге пассажира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
«На железнодорожной станции Дачное Одесской области задержано движение ежедневного пригородного поезда № 6254 Одесса Главная - Вапнярка. Причиной стала смерть человека в одном из вагонов», - сказано в сообщении.
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Как сообщают пассажиры, после отправки от станции Усатово, около 11:40, машинист поезда по громкоговорителю объявил, что в одном из вагонов пассажиру стало плохо и необходима помощь врачей. Менее чем за 10 минут человек умер. Во время движения, машинисты вызвали скорую медицинскую помощь, которая прибыла на станцию Дачное.
Очевидцы отмечают, что умер мужчина 50-60 лет, который спал, лежа на сиденье. Неожиданно он «задергался» и упал на пол. Уже по станции Дачное медики поднялись в вагон и констатировали смерть.
Полицейские опрашивали пассажиров. По предварительной версии, у мужчины случился сердечный приступ.
В 13:32 поезд возобновил движение по маршруту – в направлении станции Выгода.
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