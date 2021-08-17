У него осталась беременная невеста.

В Польше трагически скончался 23-летний украинец. Он получил тяжелые ожоги во время пожара в своей квартире.

Об этом пишет Обозреватель.

Игорь Турецкий уже несколько лет работал в Катовице. В его квартире начался пожар, который он пытался потушить, но безуспешно. Парень скончался в больнице.

Друзья сообщили, что агентство по трудоустройству и его работодатель закрыли все финансовые вопросы по перевозке тела на Львовщину.

Читайте такжеНеизвестные уничтожили самый новый рисунок Бэнкси (фото)Его коллеги и знакомые тепло отзываются о парне. Говорят, что он никогда не отказывал в помощи.

Известно, что украинец собирался жениться на своей землячке, которая также живет в Польше.

"Ты будешь нашим ангелом, будешь оберегать нас сверху. Такого светлого и доброго человека я не встречала никогда. Мой Игорь, спасибо, что ты оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и хранить под сердцем", – написала его девушка Диана в Instagram.

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Автор: Людмила Жерновская