Мужчина после задержания напал на полицейских.

Пьяного украинца сняли с автобуса в польском Вроцлаве. Мужчину доставили в участок, где он умер.

Об этом сообщает местное издание Gazeta Wyborcza

По данным издания, инцидент произошел еще 30 июля. Правоохранители наткнулись на изрядно выпившего мужчину в автобусе, где он спал. Его доставили во Вроцлавский вытрезвитель, но мужчина внезапно напал на правоохранителей и ударил одного кулаком в лицо, а второго укусил за палец.

В итоге буйного мужчину пристегнули ремнями, но он внезапно начал синеть и задыхаться, после чего умер. Полицейские выяснили, что мужчина был гражданином Украины, а в его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

Читайте такжеВ Польше разбился автобус с детьми (видео)Тело украинца отправили на судмедэкспертизу, по результатам которой установят причину смерти. Кроме того, в вытрезвителе Вроцлава проходит проверка.

Как ранее сообщал УНИАН, в Польше трагически скончался 23-летний украинец. Игорь Турецкий несколько лет работал в Катовице. В его квартире начался пожар, который он пытался потушить, но безуспешно. Он получил тяжелые ожоги, которые привели к смерти.

Известно, что украинец собирался жениться на своей землячке, которая также живет в Польше.

Автор: Анастасия Горбачева