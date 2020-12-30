У пациентки возникла аллергическая реакция на анестезию.

Обвинительный акт в отношении врача-стоматолога, в результате действий которого в августе 2018 года умерла 48-летняя женщина, направлен в Подольский райсуд Киева.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Согласно клиническим протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения Украины, врач должен был немедленно ввести необходимые медицинские препараты пациентке, у которой возникла аллергическая реакция на анестезию.

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Однако он проводил сердечно-легочную реанимацию и искусственное дыхание, проведенные с нарушением стандартов оказания медицинской помощи, в результате чего женщина умерла.

Досудебное расследование осуществлялось по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Смерть женщины у стоматолога: что известно

В августе 2018 года в стоматологическом центре на улице Воздвиженской умерла 48-летняя пациентка. По данным следствия, после того, как врач ввел женщине три инъекции препарата для местной анестезии, она потеряла сознание и у нее начались судороги. Согласно заключению экспертов, данные признаки свидетельствовали о возникновении анафилактоидной реакции, которая является опасной для жизни.

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Автор: Юлия Петриченко