Смерть ребенка в нелегальном садике Запорожья: владелицу подозревают в умышленном убийстве
В Запорожье владелица нелегального детского сада уведомлена о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.
По сведениям правоохранителей, 29 мая около 10:45 по адресу нелегального заведения была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей содержимым желудка.
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Досудебным следствием установлено, что в тот день около 9:00 мать девочки привела ее к жительнице дома по улице Авраменко, 1969 г.р. и оставила для присмотра.
«51-летняя женщина обустроила заведение в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, указанное лицо размещала объявления о своих услугах на известной интернет-площадке», - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что изъятая видеозапись и проведенные следственные действия позволили доказать причастность владелицы нелегального детского сада к совершению особо тяжкого умышленного преступления.
Сегодня следователи ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры вручили женщине уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
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