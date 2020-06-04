Смерть ребенка в нелегальном садике Запорожья: владелицу подозревают в умышленном убийстве

51-летняя женщина обустроила нелегальное заведение в собственной трехкомнатной квартире.

В Запорожье владелица нелегального детского сада уведомлена о подозрении в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По сведениям правоохранителей, 29 мая около 10:45 по адресу нелегального заведения была вызвана бригада скорой помощи, врачи которой констатировали смерть годовалой девочки в результате закрытия дыхательных путей содержимым желудка.

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Досудебным следствием установлено, что в тот день около 9:00 мать девочки привела ее к жительнице дома по улице Авраменко, 1969 г.р. и оставила для присмотра.

«51-летняя женщина обустроила заведение в собственной трехкомнатной квартире. Не имея разрешительных документов на подобную деятельность, указанное лицо размещала объявления о своих услугах на известной интернет-площадке», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что изъятая видеозапись и проведенные следственные действия позволили доказать причастность владелицы нелегального детского сада к совершению особо тяжкого умышленного преступления.

Сегодня следователи ГУНП в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры вручили женщине уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

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