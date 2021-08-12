45-летнюю Людмилу Гребень обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень обвинили в гибели школьника во время школьной экскурсии на водопад Каменка 2 июня.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Обвинительный акт в отношении 45-летней учительницы направили в Сколевский районный суд. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УКУ) санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.

Людмила Гребень работает учительницей музыки во львовской школе №82. Она также была классной руководительницей 6-В класса, где учился погибший ученик – 12-летний Артем Прадед-Янчак.

Всего группу из 44 школьников сопровождали пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей.

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Гибель школьника на водопаде: детали

2 июня в селе Каменка Львовской области погиб 12-летний мальчик, который вместе с классом приехал на экскурсию к водопаду.

Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели, но тщетно.

У классной руководительницы школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала в реанимацию.

По факту гибели школьника полиция Львовской области открыла уголовное производство.

Автор: Денис Прядко