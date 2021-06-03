Классную руководительницу допросить пока не удалось, так как после происшествия она оказалась в реанимации.

Накануне в селе Каменка Львовской области погиб шестиклассник, который вместе с классом приехал на экскурсию к водопаду. Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели, классный руководитель из-за инцидента оказалась в реанимации.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что после трагедии доступ к водопаду не закрыли.

Водопад в селе Каменка пользуется спросом у туристов. Туда постоянно приезжают экскурсии, в том числе и школьные. Накануне туда приехали и два класса 82-й львовской школы.

"Мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он подвинулся, поскользнулась нога, и мальчик упал в воду", - сообщила руководитель Управления образования Департамента гуманитарной политики Львовского горсовета.

На место вызвали спасателей, помочь ему пытались учителя и местные. Ребенок оказался посередине водопада, где течение было самым сильным.

Сотрудники ГСЧС прибыли оперативно и с помощью бензопилы освободили парня из-под дерева, за которое он зацепился. Однако было уже поздно, медики лишь констатировали его смерть.

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На данный момент полиция уже допросила директора заповедника, в котором расположен водопад. Классную руководительницу допросить пока не удалось, потому что после трагедии она оказалась в реанимации. 45-летняя женщина получила психоэмоциональную травму.

Помощь также оказывали учителю христианской этики, который пытался спасти школьника и долгое время провел в холодной воде.

Как отмечается, посещение заповедника Сколевские Бескиды и самого водопада стоит денег, однако особых мер безопасности там нет.

Посетителей защищают трухлявые перила, несколько заградительных столбцов и маленькая табличка, которую почти невозможно прочитать, с предупреждением, что скользко. Местные говорят, что там не впервые травмируются и дети, и взрослые. Но это не останавливает туристов. В частности, группы с детьми.

По факту трагедии открыто уголовное производство. Виновникам грозит до пяти лет заключения.

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Автор: Дмитрий Захаров