Руководство заповедника считает, что виновны в трагедии - школьник и те, кто его сопровождал.

Во Львове похоронят 12-летнего Артема, который погиб во время школьной экскурсии на водопаде Каменка. По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

"Сегодня провожаем.. Очень всех прошу помолитесь за моего сыночка. И кто его знал не забывайте.. вспоминайте .. чтобы он еще долго жил в наших сердцах", - написала мама погибшего мальчика в соцсети.

Как говорится в сюжете ТСН, несмотря на трагедию доступ к водопаду не закрыли. Там накануне было несколько школьных экскурсий. Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила поставить дополнительные столбцы и предупреждающие таблички на водопаде, а педагогов обязали провести дополнительные инструктажи по технике безопасности.

Заповедник "Сколевские Бескиды", на территории которого расположен водопад, находится в подчинении государственного агентства лесного хозяйства. Там считают, что меры безопасности на водопаде достаточные, а трагедия случилась из-за неосторожности школьника и недосмотра тех, кто его сопровождал.

Читайте такжеПод Львовом школьник погиб во время экскурсии на водопад"Установлено 7 вертикальных столбиков, через которые натянуто тросовое заграждение и написано “стоп”, то есть за него переходить запрещено. Каким образом этот парень оказался в опасной зоне, как именно - я не могу вам сказать. В том месте, где он стоял, это металлическое заграждение есть, оно в нормальном состоянии и прочное", - утверждает заместитель директора Государственного агенства лесного хозяйства Василий Бандерич.

Гибель школьника на водопаде: детали

2 июня в селе Каменка Львовской области погиб 12-летний мальчик, который вместе с классом приехал на экскурсию к водопаду. Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели, но тщетно.

У классной руководительницы школьника после трагедии случился сердечный приступ она попала в реанимацию.

По факту гибели школьника полиция Львовской области открыла уголовное производство.

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Автор: Ирина Погорелая