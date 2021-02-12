На Крутогорном спуске в Днепре автомобили скатились по снегу с горки.
Видео инцидента опубликовал «Информатор».
Из-за морозов и обильного снега на дорогах города случился транспортный коллапс и повсеместные аварии.
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В частности, на Крутогорном спуске из-за большого угла подъема, колеса автомобилей не могут сцепиться с твердой поверхностью, из-за чего скользят вниз с горки. Таким образом, там произошло уже несколько столкновений.
В дорожно-транспортных происшествиях никто не пострадал.
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